Pläne für Gewerbe- und Logistikpark in Schwalmtal Initiative befürchtet mehr Verkehr auf Nordtangente

Weil das Unternehmen Tacken-Hessing nun nicht in den geplanten Gewerbe- und Logistikpark umziehen will, soll das Planungsverfahren jetzt in einer anderen Variante als der bisher favorisierten fortgeführt werden. Die Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler Draht“ ist davon nicht begeistert. „Durch den Wegfall des Interessenten Tacken / Hessing ist nicht nur die Planungsvariante weggefallen, sondern auch der dazugehörige Verkehr. Da Tacken aber bleiben, wo sie sind, bleibt der Verkehr auch da, wo er ist. Auf der Nordtangente“, meldete sich die Initiative zu Wort. Da Tacken den Standort nicht wechseln werde, befürchtet sie: Es werde nicht weniger Verkehr entstehen, sondern mehr Zusatzverkehr, da die Fläche ja anderweitig vermietet werde. Dann gebe es zukünftig auf der Nordtangente zusätzlich zur aktuellen Last noch 55 Prozent vom Gesamtverkehr des Gewerbe- und Logistikparks, so die Initiative. „Es ist hier keine Verbesserung zu verzeichnen, sondern eine Verschlechterung und in Zukunft noch mehr Stau“, heißt es in ihrer Erklärung weiter.