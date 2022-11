Energiekrise im Kreis Viersen NEW hebt Gaspreise um gut 15 Prozent an

Neu ist, dass zum 1. Januar nicht nur der Arbeitspreis je verbrauchter Kilowattstunde Gas angehoben wird, sondern auch der Grundpreis pro Monat. Konkret bedeutet dies (bei jeweils sieben Prozent Umsatzsteuer, nicht mehr 19 Prozent): Der Grundpreis steigt von 8,99 Euro auf 9,38 Euro im Monat, also 112,56 Euro im Jahr. Der Arbeitspreis steigt in Viersen und Tönisvorst von aktuell 13,40 Cent brutto je Kilowattstunde auf 15,45 Cent. Das ist ein Plus von 15,3 Prozent. Zum 1. Oktober war der Arbeitspreis bereits um knapp 35 Prozent angehoben worden. In Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal steigt der Arbeitspreis von 13,35 auf 15,39 Cent je Kilowattstunde.