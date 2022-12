Bewerber fürs Kunstgenerator-Stipendiat in Viersen Ich bin ein Künstler, holt mich hier raus

Ein Stockwerk über ihr legt der 34-jährige Nico Pachali seine Arbeiten auf dem Boden aus. Er macht Zeichnungen und befasst sich in seiner Kunst überdies mit Sprache, Wort und Schrift. Diese Zeichnungen faltet Pachali zusammen, wickelt sich in eine Hülle aus Klebebandseiten, beschriftet sie und formt aus ihnen eine Bodenarbeit, die der Betrachter umrundet. Dabei immer rätselnd, was sich in den sehr ästhetisch gestalteten Paketen verbirgt. An den Wänden hängen Merksätze für seine Arbeit: Priorisieren, wiederholen und nicht die Geduld verlieren steht auf einem Blatt in englischen Begriffen notiert.