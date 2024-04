Ausbildung für junge Menschen in Viersen Großes Interesse an Ausbildungsberufen

Gemeinsam mit 17 Partnern, darunter der Kreis Viersen, die WFG Kreis Viersen, die Kreishandwerkerschaft Niederrhein oder die Agentur für Arbeit veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein diese Ausbildungsmesse an fünf Standorten: Außer Viersen noch in Mönchengladbach, Neuss, Kempen und Krefeld. So beteiligen sich insgesamt mehr als 288 Unternehmen, Firmengruppen und Institutionen mit mehr als 300 Ausbildungsbetrieben an Check In. Insgesamt bieten alle Teilnehmer mehr als 500 freie Ausbildungsplätze ab August 2024 an. Daniela Perner, IHK-Geschäftsführerin, ist stolz auf dieses „große Format“. In den 15 Jahren, in denen Check In angeboten wird, habe sich der Ausbildungsmarkt ständig gewandelt. War es anfangs ein Ausbildermarkt, auf dem für einen Ausbildungsplatz mindestens drei Bewerber kamen, könne man heute eine umgekehrte Situation feststellen. Die Schulabgänger können auswählen. Das Platz-Bewerber-Verhältnis liege heute bei 1:1 - wobei etliche Betriebe keine Azubis mehr fänden.