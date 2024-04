Kunst und Kultur in Viersen Fotografische Annäherung an ein Neuland

Geboren 1958 in Düsseldorf, lernte Krüll die Fotografie von Grund auf, studierte an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und schloss 1988 sein Studium als Diplom-Designer an der Folkwang Hochschule in Essen ab. Beruflich war er als Fotojournalist für namhafte Magazine tätig. Zahlreiche Preise begleiten seinen Weg als Fotograf. In Viersen war er bereits 2022 im Rahmen der Stadtbesetzung zu Gast und zeigte seine temporäre Installation „Waste City“.