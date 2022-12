Wohnen in Kempen Mietrichtwerte in Kempen steigen

„Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden.“ So heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 558. Wie hoch diese ortsübliche Vergleichsmiete in Kempen ist, zeigt der Mietspiegel. Er erscheint alle zwei Jahre in aktualisierter Form, zuletzt war er von der Stadt Kempen in Zusammenarbeit mit dem Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und dem Mieterverband Niederrhein unter Mitwirkung des Gutachterausschusses des Kreises Viersen zum Januar 2021 aktualisiert worden. Mit der Fortschreibung soll nun Anfang des kommenden Jahres eine neue Fassung erscheinen. Schon jetzt ist klar: Die Mietrichtwerte werden steigen.