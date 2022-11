Kalte Veranstaltungshalle in Schwalmtal So geht es mit dem Umbau der Besgen-Halle weiter

Die Theater-Oldtimer stecken in der heißen Phase für „Die Dame und der Vagabund“ nach Motiven des Disney-Klassikers Aristocats. Regisseur Lothar Lange kündigt an: „Wir versuchen, die Liebesszene vor dem Mond so zu gestalten wie vor 30 Jahren.“ Die Spieler seien identisch, wenn auch älter, was bei Katzen kaum auffalle. Am 7. Dezember läuft in der Halle die Generalprobe.