SAB Bröckskes und die besonderen Bedingungen Die Viersener Firma, die es nie hätte geben dürfen

Sein Sohn machte es genau so. Die Firma wieder neu erfinden. Nicht mehr Ziegelofen-Temperatur-Messanlagen, sondern belastbare Spezialkabel für alles, wo es ungemütlich ist, was stark beansprucht wird. Für die Robotik, für Fluggastbrücken an Flughäfen, für die Fahrgeschäfte in Vergnügungsparks. Kombi-Kabel für Daten-, Strom- und Steuerungssignale. Als die Fertigung von Kabeln im Ausland immer billiger wurde, habe . „Wir verkaufen keine Kabel, wir verkaufen den Unternehmen Lösungen“, erklärt Bröckskes-Wetten den Wahlspruch ihres Vaters. Der sagte sich in den 1990er-Jahren vom Großhandel los, ging direkt an die Kunden in der Industrie heran. Und konnte passgenau das liefern, was sie benötigten.