Irritationen in Hilden Warum jetzt Panzer durch Boisheim fuhren

Zahlreiche Boisheimer staunten nicht schlecht, als sie am Sonntag einen Zug mit zahlreichen Panzern durch den Viersener Stadtteil fahren sahen. Ganz ähnlich war es auch den Passanten des Hildener Bahnhofs gegangen: Dort stand der Zug mit mehreren Panzern am Sonntag auf einem Abstellgleis. „Was ist denn hier los?“, fragte ein Instagram-Nutzer und veröffentlichte einen kurzen Film der Szene. Manche vermuteten die Bundeswehr hinter dem Transport der Panzerhaubitzen. Fahrzeuge dieser Art waren erst vor Kurzem an die Ukraine geliefert worden.