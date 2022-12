Testlauf im Dezember Warntag mit Sirenen und Handy-Alarm im Kreis Kleve

Die Kreisleitstelle in Kleve wird kreisweit in allen Kommunen, in denen stationäre, digitale Sirenen vorhanden sind, die Anlagen am Warntag um 11 Uhr auslösen. Der einminütige Warnton ist auf- und abschwellend. Um 11.45 Uhr beutet der einminütige Dauerton „Entwarnung“. Es kann aber unter Umständen sein, dass auch in Kommunen, in denen ein vermeintlich flächendeckendes Sirenennetz vorhanden ist, diese dennoch nicht überall gehört werden können, da beispielsweise die Windrichtung beeinflusst, wie weit die heulenden Sirenen zu hören sind.