Wahrzeichen in Brüggen-Bracht Bald gibt es neue Flügel für die Brachter Mühle

Brüggen · Die Arbeiten an der Brachter Mühle gehen in die nächste entscheidende Phase: In der kommenden Woche werden sich Fachleute mit der neuen Haube beschäftigen. Diese muss installiert und anschließend neu mit Ziegeln gedeckt werden.

01.12.2022, 18:30 Uhr

Bald erhält die Mühle die neu gefertigten Flügel. Foto: Daniela Buschkamp