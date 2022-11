Katastrophenschutz im Kreis Viersen : Stromausfall — wo die Bevölkerungsschutz-Leuchttürme sind

Kreis Viersen Schulen, Turnhallen, Rathäuser sollen zu Orten der Hilfe und Information werden - falls im Kreis Viersen längerfristig der Strom ausfällt. Jetzt stehen die Standorte der sogenannten Bevölkerungsschutz-Leuchttürme fest. Die Übersicht.

Kommt es zu einem längerfristigen Stromausfall im Kreis Viersen , werden die Städte und Gemeinden sogenannte Bevölkerungsschutz-Leuchttürme einrichten. Jetzt steht auch fest, wo genau sich deren Standorte befinden. Sie werden in Schulen, Rathäusern, Turnhallen, Begegnungsstätten entstehen.

Hintergund: Die Stromversorgung in Deutschland zählt zwar europaweit zu den sichersten. Dennoch: Der Eintritt eines länger andauernden und flächendeckenden Stromausfalls kann anlässlich der aktuellen Energiekrise nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Das Land NRW hatte daher empfohlen, dass sich die Kommunen im Land auf einen flächendeckenden Stromausfall von mindestens 72 Stunden vorbereiten.

„Insbesondere während einer Krise müssen Informationen verbreitet und für alle verfügbar sein“, sagt Karl-Heinz Wassong, Sprecher der Bürgermeister im Kreis Viersen. „Umso wichtiger ist es, bei länger andauernden Krisensituationen notwendige Anlaufstellen und Informationsquellen nah an den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen.“ Der parteilose Niederkrüchtener Bürgermeister ist überzeugt: „Mit den Bevölkerungsschutz-Leuchttürmen schaffen wir solche Orte.“ Landrat Andreas Coenen (CDU) betonte den Vorsorge-Charakter: „Es geht uns mit der Einrichtung von Bevölkerungsschutz-Leuchttürmen keineswegs darum, Ängste zu verbreiten. Im Idealfall wird ein solches Szenario nie Realität.“ Dennoch sei es wichtig, für den Notfall vorbereitet und einsatzbereit zu sein, so der Landrat. „Im Falle eines anhaltenden Stromausfalls ist in erster Linie von Bedeutung, dass der Bevölkerung wohnortnah eine Anlaufstelle zur Verfügung steht, um etwa die Kommunikation im Krisenfall aufrecht zu erhalten.“ Der Kreis Viersen bereite sich deshalb mit seinen Städten und Gemeinden sowie der Polizei, den Hilfsorganisationen und anderen Akteuren aktuell auf dieses denkbare Szenario vor.