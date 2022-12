Ehejubiläum in Brüggen-Bracht Beim Weinball fanden Käthe und Karl-Heinz Stoffers die Liebe fürs Leben

Beim Weinball 1966 lernten sie sich kennen: Käthe, Näherin aus Bracht, im Jahr zuvor Maikönigin der Nachbarschaft „De Kall“, und Karl-Heinz, Kfz-Mechaniker und Kommandant der St.-Johannes-Bruderschaft, damals der jüngste im Dekanat Lobberich/Grefrath. Ein Jahr später feierten beide ihre Verlobung im großen Kreis im Lokal Bruno Neumann (Linssen). 1968 plante das junge Paar sein eigenes Heim, also tauschte es im Mai 1969 am Standesamt die Eheringe. Im eigenen Zelt machten Käthe und Karl-Heinz Stoffers den ersten Urlaub in Diez an der Lahn. Freunde halfen dabei, den Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen. Am 1. Dezember 1972 läuteten die Brachter Glocken zur Trauung. Im Marktstübchen Stoffers feierten sie mit vielen Gästen bis spät in die Nacht. Auf die Hochzeitsreise sparten sie zwei Jahre; sie führte nach Porec/Istrien. Der Jubilar (78) machte auf dem zweiten Bildungsweg die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, war Betriebsratsvorsitzender und im Prüfungsausschuss der IHK, seine Frau (73) arbeitete in mehreren Nähereien. Tochter Tanja kam 1975 zur Welt, 2002 wurde Enkelin Lara-Sofie, 2004 Enkel Tim-Florian geboren. „An beiden“, so die Jubilare, „haben wir viel Freude“. Er engagierte sich in der Bruderschaft, als Richter am Schöffengericht und CDU-Ratsherr, beide sind aktiv für die Altenstube der Seniorengemeinschaft. Ihr Ehejubiläum wollen sie groß feiern am 3. Dezember. busch-