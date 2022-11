Schutz vor Starkregen Kommunalbetrieb Krefeld zeigt, wie sich Bürger schützen können

Es ist nicht lang her, als ein Starkregen in Krefeld Keller mit Wasser volllaufen ließ, Grünanlagen in Seelandschaften umwandelte und Straßen überflutete. Meteorologen warnen, dass sich die Menschen in Deutschland und am Niederrhein auf solche Naturereignisse künftig häufiger einstellen müssen. Das hat Konsequenzen für jeden Einzelnen, aber auch für die Stadt insgesamt. Kommunen müssen das bereits in der Planung ihrer Infrastruktur berücksichtigen, sie umbauen und Vorsorge treffen: weniger Versiegelung, Rückhaltebecken und -räume, Flächen zur Versickerung und funktionierende Pumpwerke stellen Möglichkeiten dar, die Schäden für Menschen, Tiere und die Natur zu reduzieren.