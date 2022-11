3. Handball-Liga HSG Krefeld steht vor der nächsten Pflichtaufgabe

ASV Hamm II belegte in der Vorsaison in der Drittliga-Nordstaffel Platz drei und ist froh, jetzt im Westen antreten zu können. „Für uns ist das super, weil wir keine großartig weiten Fahrten wie nach Aurich oder Wilhelmshaven mehr vor der Brust haben, und viele der Mannschaften in der Liga kennen wir“, sagte Michael Reiners, der beim Erstliga-Aufsteiger Sportlicher Leiter für die Leistungsteams unterhalb der 1. Mannschaft ist, vor Saisonbeginn. Doch in der neuen Umgebung kommt das Team noch nicht so gut zurecht und liegt hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. Zuletzt stand Trainer Dirk Schmidtmeier in der Kritik, erhielt aber von Reiners die Rückendeckung.