Schrotthäuser trüben das Bild der Seidenstadt Krefeld kämpft gegen Problemimmobilien

Polizei, Steuerfahndung und Stadtverwaltung mit Bauaufsicht, Ausländeramt, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) und Berufsfeuerwehr – gleich mit einem ganzen Trupp an Einsatzkräften werden Problemimmobilie in Krefeld kontrolliert. Überprüft werden anwesende Personen, bauliche Aspekte und Brandschutzmängel. Zudem kontrollieren Beamte, ob sich Illegale in dem Gebäude aufhalten. Fakt ist: Schrottimmobilien trüben das Stadtbild in der Innenstadt. Verwaltung und Politik wollen mit dem „Modellvorhaben Problemimmobilien“ seit Jahren Abhilfe schaffen. Ende 2022 läuft das Projekt aus.