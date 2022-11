Großeinsatz in Krefeld Polizei mit Hundertschaft im Einsatz gegen Clankriminalität in der City

Ein Schwerpunkt lag auf dem Theaterplatz. Unter Einsatz der Hundertschaft fand dort eine Personenkontrolle statt. Dabei konnten 35 Personen angetroffen werden. 20 von ihnen waren von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Drei Problemimmobilien an Schwertstraße, Dießemer Straße und Seidenstraße wurden durch die Arbeitsgruppe Problemimmobilien mit mehr als 20 Beamten kontrolliert. In allen drei Mehrfamilienhäusern wurden Brandschutzmängel festgestellt. In einer Immobilie an der Schwertstraße wurde noch vor Ort die Nutzung der Obergeschosse mit sofortiger Wirkung untersagt. In dieser Immobilie konnte auch keine Heizungsanlage vorgefunden werden. In einem anderen Gebäude wurde ein erheblicher Schabenbefall festgestellt. Das Gesundheitsamt werde dort weitere Schritte veranlassen. Gegen alle Eigentümer seien nun ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeleitet worden, berichtete die Stadt.