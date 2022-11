Mehrere Straßen verstopft Verkehrschaos in Willich nach Bombenfund in Krefeld

Auf mehreren Straßen zwischen Krefeld und Willich ist es heute zu erheblichen Staus gekommen, die stellenweise jetzt noch anhalten. Grund war der Bombenfund am Campus Fichtenhain in Krefeld, wegen dem die A 44 in beiden Richtungen ab 15.30 Uhr gesperrt wurde. Offenbar versuchten viele Autofahrer über Willich auszuweichen. Auf der Krefelder Straße ging nichts vorwärts, auch Alperheide und Fischelner Straße waren verstopft. Das Ordnungsamt sperrte den Schleichweg Hoxhöfe.