Neue Veranstaltung in Willich Gelungene Premiere für den „etwas anderen Markt“

Bereits zu Beginn ist die Stimmung gut. Sowohl bei den rund 30 Ausstellern und den ersten Besuchern, als auch beim Team rund um Thomas Brock, dem ersten Vorsitzenden des Werberings Willich. Die Musik vom Marktplatz verbreitet heitere Stimmung, und die Sonne lässt sich zwischendurch auch mal blicken. Musikalisch heizen über das Wochenende nicht nur ein DJ ein, sondern auch Live-Bands: Smitty and the Rockin‘ Roosters begeistern am Samstagabend mit dem Flair der 1950er-Jahre, und OK – Die Band aus Nettetal zelebriert am Sonntag beliebte Hits der 1980er.