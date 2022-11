Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement in Schiefbahn Heimatpreis für Integration durch Sport

Für mehr Miteinander engagiert sich auch die zweitplatzierte Bürgerinitiative. Neersen hat einen Treffpunkt im Ort, den Minoritenplatz, „aber außer dem Markt passierte da nichts. Es gibt ein paar Bänke in der prallen Sonne, das war’s“, sagte Lepke. Also taten sich im Netzwerk Neersen Anfang des Jahres Menschen zusammen, die daran etwas ändern wollen. Mit baulichen Veränderungen sei man gescheitert, aber am 1. Mai gab es das großes Nachbarschaftsfest auf dem Platz. 500 Besucher, darunter auch die Senioren des Lindenhofes kamen zum Essen, Klönen und um dem vielseitigen Programm mit Clowns, Akrobaten und Chören beizuwohnen. Und seit Oktober lädt das Pop-Up-Café am Freitagvormittag wöchentlich zum Beisammensein ein. Am 4. Dezember ist Adventssingen.