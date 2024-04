Ehrenamt in Willich Viel Engagement bei der 72-Stunden-Aktion

Aber nicht nur das hat sich geändert. Die Front, die sich ehemals in einem schmuddeligen weißen Farbton nebst Algenverunreinigung präsentierte, strahlt jetzt im weichen Kürbiston. Dazu kommt ein Wellenzug in verschiedenen Rottönen am Sockel sowie ebenfalls in diesen Farben gehaltene Kreise, die versetzt auf die Fassade gemalt wurden. Die in Rot abgesetzten Backen der Fenster, der Eingangstür sowie der sich anschließenden Garage tun das Übrige, den heimeligen Eindruck zu verstärken. „Das ist kein Vergleich mehr mit vorher“, bemerkt Schleicher, die auf ihrem Smartphone ein Vorher-Foto aufruft.