Breitbandausbau in Krefeld Ärger in Hüls um schnelles Internet

Ratsherr Thorsten Hansen kennt sich aus, wenn es um schnelles Internet geht. Der Grünen-Politiker, der in Hüls wohnt, erlebt gerade hautnah, wie es sich anfühlt, wenn Glasfaserkabel für schnelles Internet direkt am eigenen Grundstück vorbei verlegt werden, ohne dass man selber die von Bund und Land geförderte Modernisierung nutzen kann. „Mein Nachbar hat die Voraussetzungen, um gefördert zu werden, ich eben nicht“, sagt Hansen. Jetzt hat sich der Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales (WIDI) in seiner achten Sitzung mit dem Thema beschäftigt.