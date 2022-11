Aktion im Bistum Aachen Adventssammler ziehen von Haus zu Haus

„Das Motto der Sammlung macht deutlich, wo die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie stehen: an der Seite der Armen. Es gibt leider in unseren Orten immer noch viel zu viel Not, die kaum jemand wahrnimmt. Dort Hilfen zu organisieren, soll mit den Erlösen dieser Sammlung unterstützt werden. Ich danke allen, die sich für diese Sammlung engagieren“, sagt der Aachener Diözesancaritasdirektor Stephan Jentgens. In den Kirchengemeinden im Bistum Aachen, in denen Sammlerinnen und Sammler von Haus zu Haus gehen und um Spenden bitten, bleibt der Erlös in voller Höhe in den Kirchengemeinden, um die örtliche Caritasarbeit zu unterstützen. Das gilt auch für die Gemeinden, in denen Faltblätter in Briefkästen geworfen werden und um Spenden per Überweisung gebeten wird. Die Sammlerinnen und Sammler, die von Haus zu Haus ziehen, können sich mit Hilfe eines Sammlerausweises ausweisen.