3. Dezember in Krefeld „Besonderer Weihnachtsmarkt“ zieht zum Rathaus

Wenn am 3. Dezember der „Besondere Weihnachtsmarkt“ 2022 stattfindet, dann stellt es für die Organisatoren das Ende einer Ära dar. Erstmals nach 34 Jahren findet der Markt auf dem Von-der-Leyen-Platz am Rathaus statt und nicht, wie zuvor traditionell, auf dem Platz an der alten Kirche. Der Umzug war nötig, da der „Made in Krefeld“-Weihnachtsmarkt seit dem vergangenen Jahr auf dem gesamten Dionysiusplatz angesiedelt ist, weshalb der klassische Weihnachtsmarkt an die alte Kirche zog.