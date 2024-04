Anrath Kindergarten 84 feiert sein 40-jähriges Bestehen

Von der Straße ist die Kita 84 in Anrath kaum zu erkennen. In einer ruhigen Stichstraße ist sie äußerlich ein normales Wohnhaus. Nur zwei kleine Schilder außen am Haus zeigen: Das Haus, das hier unauffällig am Wendehammer der Sackgasse zwischen Neersener und Fadheider Straße steht, beherbergt einen Kindergarten, den Eltern im Jahr 1984 – daher der Name – aus der Not heraus selbst gründeten. Es fehlte an Kita-Plätzen, und so nahmen Eltern rund um Initiator Roland Müller und seine Frau die Dinge selbst in die Hand.