Sidney Eitel bei „Dein Song“ im Kika Zum Geburtstag im Casting-Show-Finale

Wenn Sidney Eitel am 4. Dezember seinen Geburtstag feiert, dann werden die gesamte Familie und Freunde gemeinsam vor dem Fernseher sitzen – und das schon am frühen Morgen um 10.15 Uhr. „Vielleicht feiern wir in meinen Geburtstag hinein und starten dann mit einem gemeinsame Frühstück, wenn der Fernseher läuft“, meint der noch 20-Jährige lachend. Er bekommt ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Am 4. Dezember ist der Neersener Musiker mit seinem Weihnachtssong „Wieder zusammen“ in der Casting-Show „Dein Song“ auf Kika zu hören. Dann erfahren alle, welchen Platz er letztendlich in diesem Finale belegt hat.