Babywald in Schiefbahn : Ein neues Leben – ein neuer Baum

Der Holzapfelbaum soll an die Geburt der kleinen Linn erinnern, die es sich bei Mutter Sarah auf dem Arm gemütlich gemacht hat (li.). Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Der Babywald in Schiefbahn soll an die Geburt neuer Willicher Bürger erinnern und ihnen eine grüne Zukunft versprechen. 35 Familien kamen mit ihren Neugeborenen zum diesjährigen Pflanztag und setzten ihren Wunschbaum selbst in die Erde ein. Möglich ist das dank eines Gutscheins.