Die Zahlen zum Haushalt 2023 in Willich Dafür investiert die Stadt Willich mehr als 42 Millionen Euro

Willich · Der Willicher Kämmerer Raimund Berg sprach bei der Einbringung des Haushaltentwurfes 2023 vom „vierten kommunalen Krisenjahr in Folge“, gleichzeitig stehe die Stadt Willich in den kommenden Jahren vor einem „Berg an notwendigen Investitionen“. Und das schlägt sich auf die Finanzen nieder.

24.11.2022, 05:25 Uhr

Raimund Berg hat für den aktuellen Haushalt auch 4,3 Millionen Euro an Einsparungen finden können. Foto: Norbert Prümen