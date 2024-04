Schützenwesen in Schiefbahn Planschen und Klettern – Teambuilding bei den Jungschützen

Das ist besonders wichtig beim Schützennachwuchs, um diesen zu binden. Darum haben die St.-Sebastianus-Schützen in Schiefbahn ihren Jungschützen sowie den sogenannten Tell-Schützen, jetzt ein besonderes, sportliches Wochenende geboten. Der Samstag begann im Wasser: Tell- und Jungschützen sowie die Betreuer fuhren per Reisebus, den das Schiefbahner Unternehmen Brings kostenlos bereitgestellt hatte, zum Ferienpark Landal de Lommerbergen in den Niederlanden. Hier stand das Toben im Wasser im Vordergrund.