Aktion in Willich Bäckereien setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Bürgermeister Christian Pakusch und die Beigeordneten der Stadt unterstützen die Aktion der Gleichstellungsbeauftragten Diana Schrader und machen aufmerksam auf die Nummer des Hilfetelefons: 0800 116016. Frauen in Not erhalten dort 24 Stunden am Tag kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym Unterstützung, Kontaktadressen der helfenden Stellen vor Ort bis hin zu aktiver Hilfe bei der Suche nach freien Plätzen in einem Frauenhaus. Das Angebot ist mehrsprachig, Hilfe gibt es in 18 Sprachen.