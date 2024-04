Am ersten Maiwochenende Spaziergang durch fünf Ateliers in Willich

Mit dem Frühling öffnen in Willich auch wieder einige Ateliers ihre Türen. Fünf Künstler laden für das erste Maiwochenende zum jährlichen Rundgang ein. Sie bieten interessierten Besuchern die Möglichkeit zu einen Streifzug durch ihre Werkstätten und kreativen Rückzugsräume. Die verschiedenen Ateliers liegen nur wenige Fußminuten voneinander entfernt zentral in Willich. Zudem wird es am Samstag, 4. Mai, an wechselnden Orten Live-Musik geben.