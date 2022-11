Wirtschaft in Krefeld 93 Prozent der Industrie-Unternehmen fürchten einen Energie-Notstand

Die Stimmung in der Wirtschaft im Rheinland sei schlecht. So schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nur die durch die Pleite von Lehman-Brothers ausgelöste weltweite Banken-Krise und der erste Lockdown in der Corona-Pandemie habe für ähnlichen Pessimismus wie in der aktuellen Lage mit Angriffskrieg auf die Ukraine, explodierenden Kosten für Energie, gestörten Lieferketten, hohen Rohstoffpreisen, Inflation und immer noch vorhandenen Corona-Irritationen gesorgt, berichtete Michael F. Bayer als Sprecher von sieben Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland am Donnerstag. Er stellte in Aachen die Ergebnisse der Konjunkturumfrage Herbst 2022 unter 2700 Unternehmen vor.