Förderverein Adler Königshof Klassische Musik statt Kabarett - Duo für Cello und Klavier in Fischeln

Es ist ein außergewöhnliches Konzert und ein Zeichen in schwieriger Zeit: Der Förderverein Adler Königshof hat sich entschlossen, mit Blick auf die ernste, herausfordernde Zeit zum Jahresende keinen Kabarettabend zu veranstalten, sondern ein Konzert, das Mut machen und an die Werte unserer Gesellschaft erinnern soll: Mit einem Konzert, das in weitem zeitlichen Bogen Klassik zu Gehör bringt. So tritt am 10. Dezember, das renommierte Duo für Cello und Klavier, Anouchka und Katharina Hack, in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Realschule auf. Organisiert wird das Konzert vom Förderverein Adler Königshof, von der Freiherr-vom-Stein-Schule und der Bürger-Schützen-Gesellschaft Fischeln in Zusammenarbeit mit der Musikschule Krefeld. Die Zuhörer erwartet ein bunter Strauß von Stücken, die einen weiten Bogen aus dem Barock bis in die Gegenwart schlagen: Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Beethoven, Chopin, Richard Strauß und Bela Bartok.