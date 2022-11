Am 25. Februar 2023 Handballfest der HSG in der Yayla-Arena

Die Handball-Fans aus Krefeld und Umgebung können sich schon jetzt auf ein Highlight im kommenden Jahr freuen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Yayla-Arena findet dort am 25. Februar ein Meisterschaftsspiel zwischen zwei Vereinen statt. Die HSG Krefeld Niederrhein empfängt um 20 Uhr den TV Aldekerk zum Derby der 3. Liga und setzt damit ein Zeichen für den Handballsport in der Region. Bisher fanden in der Yayla-Arena nur Handballspiele der deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen statt.