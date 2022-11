Sebastian Bartmann übernimmt Adler Königshof trennt sich von Trainer Marius Timofte

Zur Rückrunde 2018/19 kam der ehemalige rumänische Nationalspieler Marius Timofte zu Adler Königshof. Zum Saisonende 2022/23 hat sich Adler Königshof entschieden einen anderen Weg einzuschlagen. „Wir haben uns dazu entschieden, mit Marius Timofte nicht weiter zu machen, um ein neues Kapitel bei den Adlern zu beginnen. Marius hat dann in seinen vier Jahren in Königshof einen super Grundstein für die weitere Zukunft gelegt. Was er aus der Mannschaft rausgeholt hat trotz Abgängen in der Saison, Verletzungen einzelner Spieler oder der Corona Pandemie hat hohen Respekt verdient“, sagt der Adler-Sport-Vorstand Michael Kuhlen und Christian Lauffs. Zur neuen Saison wird Kreisläufer Sebastian Bartmann den Oberligisten als Spielertrainer übernehmen.