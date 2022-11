Bundesweiter Warntag in Kamp-Lintfort Digitale Infotafeln zeigen auch Warnmeldungen an

Somit können laut Stadtverwaltung beispielsweise Informationen zu Bombenentschärfungen, Gefahren durch Unwetter oder andere Ausnahmesituationen direkt auf die Infotafeln übertragen werden. Für Warnmeldungen werde das Standard-Programm dann entweder unterbrochen, oder die Informationen würden in die regulär angezeigten Nachrichten integriert, teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. Anlässlich des nächsten bundesweiten Warntages am Donnerstag, 8. Dezember, werden bundesweit sämtliche Warnmittel erprobt. An diesem Warntag sollen dann auch die digitalen Infotafeln in der Kamp-Lintforter Innenstadt zum Einsatz kommen.