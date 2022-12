Blaulicht-Ticker Angefahrene Radfahrer und Einbrüche am Wochenende

Einbruch in Wohnung Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus ist es am Samstag in Gefrath-Oedt gekommen. Zwischen 11.25 Uhr und 19.20 Uhr hebelten die Täter die rückwärtige Balkontür des Hauses auf der an der Weberstraße auf und gelangten so über die Erdgeschosswohnung ins Gebäude. Das teilt die Polizei mit. Es wurde alles durchsucht. Die genaue Beute steht noch nicht fest, unter anderem wurde Geld entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Polizei Viersen, 02162 3770.