Sirenen-Test in Düsseldorf Was Sie zum Warntag im Dezember und Cell Broadcast wissen müssen

Dafür wird am Warntag ein neues technisches System für solche Warnungen getestet. Es heißt „Cell Broadcast“. Darüber sollen Handybesitzer in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland eine Warnung bekommen, ohne dass sie dafür extra eine App installieren müssen. Wird über das System eine Warnung verschickt, werden alle Handys, die in einem bestimmten Gebiet eingebucht sind, automatisch per Textnachricht informiert. Ein Pop-up-Feld erscheint als Pushnachricht auf dem Handybildschirm.