Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath Das bietet der Romantische Weihnachtsmarkt

Grefrath · Am Freitag hat der Romantische Weihnachtsmarkt an der Dorenburg in Grefrath eröffnet. Kunsthandwerker zeigen ihr Können, und die Besucher dürfen selbst mitmachen. Was der beliebte Markt sonst noch bietet.

02.12.2022, 17:36 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt durfte natürlich der Nikolaus mit seinem Gesellen nicht fehlen. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer