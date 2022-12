Lichterfahrt der Landwirte Leuchtende Traktoren rollen durch Grefrath

Emotionen pur bei der Lichterfahrt der Landwirte am Samstag. Ein unvergesslicher Anblick, wenn aus der Dunkelheit der Lichterglanz der Schlepper auftauchte. Familien mit Kindern standen an den Straßen und begrüßten die Traktoren mit Laternen und Lichterketten, der Duft von Glühwein lag in der Luft. Die Landwirte machten mit Bannern auf ihre Situation aufmerksam. „No Farmer, no Food – es ist fünf vor zwölf“ hieß es da etwa. tre/Foto: Norbert Prümen