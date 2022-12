Viele Anfragen wegen Gaspreisbremse und Soforthilfe Stadtwerke Kempen verkürzen Telefonzeiten

„Wir haben die Telefonzeiten angepasst, da wir gerade hier ein sehr hohes Aufkommen an Fragen haben. Wir mussten die Zeiten daher einschränken, damit die Kolleginnen und Kollegen die Fragen und Anliegen unserer Kunden auch bearbeiten können. Das ist, wenn das Telefon eigentlich permanent klingelt, nicht möglich“, so eine Stadtwerke-Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion. Parallel gebe es viele Anfragen auch per Brief, E-Mail oder auch über das Online-Kundenportal, die zusätzlich bearbeitet würden, „aber auch das übliche Tagesgeschäft muss bearbeitet werden“, so die Sprecherin weiter. Man bitte die Kunden, auch die anderen Kanäle zu benutzen, da es telefonisch zu langen Wartezeiten kommen könne. „So hoffen wir, dass sich das Aufkommen besser verteilt und wir auch allen zeitnah antworten können.“