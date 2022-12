Hallenhockey CHTC-Herren stehen vor einem Pflichtsieg

Für das Damenteam startet die Saison nach dem Auftaktspiel beim Topfavoriten Düsseldorf (0:9) erst jetzt so richtig los und mit Leverkusen treffen sie auf einen direkten Konkurrenten. Im Kampf um den Klassenerhalt wollen sie in den Duellen mit Bonn und Leverkusen möglichst viele Punkte holen. „Leverkusen ist immer ein unangenehmer Gegner und sie haben durch die Niederlage in Bonn bereits einen gewissen Druck. Wir wollen uns vor allem in der Offensive verbessern und mehr Ruhe in unser Spiel bringen“, gibt André Schiefer vor. Er hat weiterhin mit einer knappen Personaldecke zu kämpfen, die sich erst ab der kommenden Woche mit der einen oder anderen Rückkehrerin etwas entspannt. Leverkusen musste sich am vergangenen Wochenende sowohl den starken Kölnerinnen (0:8) als auch dem Bonner THV (2:5) geschlagen geben.