Serie: Vor 50 Jahren : Die Kreisreform stand noch bevor

Oberkreisdirektor Dr. Hans-Christian Vollert (links) mit den Bürgermeistern aus dem Kreis Viersen bei einem Besuch des Kreisarchivs in der Kempener Burg. Foto: Kreisarchiv Viersen

Kreis Viersen Die Neugliederung der Städte und Gemeinden im Kreis Kempen-Krefeld war mit dem Gesetz vom 18. Dezember 1969 zwar geregelt, aber die Neugliederung der Kreise im Lande stand noch bevor. Aus 57 Kreisen in Nordrhein-Westfalen wurden schließlich 31. Zum 1. Januar 1975 wurde aus dem Kreis Kempen-Krefeld der neue Kreis Viersen.

Viersen wurde zwar nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung Kreisstadt, verlor aber seinen Status als kreisfreie Stadt mit einem Oberbürgermeister und einem Oberstadtdirektor. Die politischen Verhältnisse im Kreis wurden kräftig durcheinandergerüttelt. In der Frage des Kreissitzes liefen die Frontlinien nicht entlang der Parteigrenzen, sondern mitten durch die Fraktionen im Kreistag.

Wie sehr die Entscheidung für Viersen als Kreissitz die Gemüter, insbesondere natürlich in Kempen, bewegte, zeigte der Kempener Karnevalszug 1974, in dem Großfotos des ehrenamtlichen Landrates Peter Van Vlodrop und von Oberkreisdirektor Müller an einem Galgen hängend mitgeführt wurden.