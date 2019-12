Grefrath : Minis jagen mit Schläger und Puck übers Eis

Nachwuchstraining bei der GEG in der Grefrather Eissporthalle. Regelmäßig bietet der Sportverein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche an. Fünf Jugendmannschaften gibt es derzeit. Foto: Ulrike Gerards

Grefrath Die Grefrather Eissport Gemeinschaft (GEG) ist immer auf der Suche nach Nachwuchstalenten. Es gibt eine Laufschule.

Eishockey ist in Grefrath schon seit vielen Jahren ein großes Thema. Nicht nur aus der Niersgemeinde selbst, sondern auch aus den umliegenden Städten kommen die Jungen und Mädchen in den Eissport- und Eventpark, um hier den Mannschaftssport zu lernen.

Oliver Jöbkes trainiert die jungen Spieler der U 11-Mannschaft. „Das Wichtigste ist am Anfang das sichere Schlittschuhlaufen“, sagt der Trainer. Daher geht es mit der Laufschule los, wo die Vier- bis Zwölfjährigen auf spielerische Art die Grundlagen der Lauftechnik, sicheres Bremsen und Kurvenfahren lernen. Der Kostenbeitrag pro Saison liegt bei 50 Euro. Nächster Termin für die Laufschule ist am Montag, 6. Januar, 8 bis 9.30 Uhr, in der Eissporthalle.

Der Spaß und die Freude am Sport stehen am Anfang im Vordergrund. Die Ergebnisse der Spiele zählen erst einmal nicht, sagt Trainer Oliver Jöbkes. Die Trainer, erklärt Sandra Schmitz, seien alle lizensiert. Das schreibe der Deutsche Eishockey-Bund vor. Diese Ausbildung müsse auch entsprechend vergütet werden. Auch darum sei es schon so, dass die Kosten für das Hobby etwas höher liegen würden als zum Beispiel beim Fußball. Wenn man es aber mit Kosten für Tennis, Kampfsport oder Musikschule vergleiche, liege man mit Eishockey im Durchschnitt, so der Verein.