American Football : Ravens starten nächsten Durchmarsch

Im August feierten die Ravens nach dem Sieg gegen Herne den dritten Aufstieg in Folge. Jetzt soll es wieder eine Liga aufwärts gehen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Krefelder American Footballer wollen zum vierten Mal in Folge aufsteigen. Am Samstag um 15 Uhr beginnt die Jagd nach Punkten mit dem Heimspiel gegen die Münster Mammuts. Am Sprödental werden über 1000 Fans erwartet.

Lange war die Nervosität im Lager der Krefeld Ravens nicht so groß, wie derzeit. Die Stimmung erinnert ein Stück weit an das erste Spiel der Vereinsgeschichte nach einem Jahr Training im Jahr 2018. Doch anders als damals bezieht sich die Nervosität weniger auf das Sportliche. Das Team ist bereit, das zeigt nicht zuletzt der überzeugende 81:0-Test-Sieg in Bürstadt. Nein, es ist vor allem Vorfreude. Zuletzt am 14. September 2019 fand ein echter „Ravens-Gameday“ statt. Entsprechend sehnsüchtig erwarten Fans wie Verantwortliche die Partie gegen die Münster Mammuts am Samstag um 15 Uhr (BSA Sprödental).

„Wir werden auf allen Ebenen noch einmal eins drauf packen. So wird es beispielsweise eine große LED-Videotafel am Spiefeldrand geben. Auf dieser läuft parallel unser Stream. Damit kommen die Zuschauer auch in den Genuss von Zeitlupen, sehen den Spielstand und so weiter“, erläutert Ravens-Geschäftsführer Christoph Wittfeld eine der großen Neuerungen. Doch auch der Vereinseigene Stream selbst wird nochmals aufgerüstet. „Da hat unser Media-Team noch einmal ein Level drauf gepackt und vieles vorbereitet. Das wird ein echtes Brett“, fügt Vereinsgründer Dino Volpe in spürbarer Vorfreude hinzu.

Infos Einlass ist bereits um 12 Uhr Die Partie der Krefeld Ravens in der Oberliga NRW kann am Samstag ab 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage Sprödentalplatz (Einlass 12 Uhr) live verfolgen werden. Außerdem gibt es den vereinseigenen Stream, der auf Youtube läuft. Der Link ist auch auf der Facebookseite der Ravens zu finden. Die Übertragung beginnt mit ausgiebigen Vorberichten eine Stunde vor Spielbeginn ab 14 Uhr.

Doch nicht nur neben dem Platz gehen die Ravens auf einem neuen Level in die Saison. Auf dem Platz werden erstmals vier Importspieler stehen. Einer davon, Cornerback Lorenzo Terry III wird am Samstag noch nicht zur Verfügung stehen. Doch Runningback Darion Neal und Wide-Receiver Marion „JR“ Leach zeigten im Test schon ihre Qualitäten mit Touchdowns. Defense-Liner Ramon Franco überzeugt durch starke Physis, auch wenn spielerisch hier und da noch der Rost eines Jahres coronabedingter Pause zu spüren ist.

Auf der zentralen Position des Quarterbacks setzt das Team auf den erst 20 Jahre alten Jan Leuker. Was auf den ersten Blick wie ein Risiko wirkt, entpuppt sich auf den zweiten als möglicher Glücksgriff. Für die Position war eigentlich ein weiter US-Boy, Shay Netter, vorgesehen. Doch der von Erstligist Düsseldorf Panthers gekommene Leuker zeigte schlicht die besseren Leistungen im Training. „So haben wir uns entschieden, auf Jan zu setzen und den Vertrag mit Shay gelöst. Es war eine Entscheidung für den jungen Deutschen“, sagt Volpe.

Einen schweren Schlag allerdings musste das Team nach dem Test in Bürstadt hinnehmen, denn der bärenstarke D-Liner Kai Neiderek verabschiedete sich, da er die Chance bekam, in seinem zweiten Sport, dem Cheerleading, mit den Uerdingen Dolphins an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Trotzdem, gerade in den Linien ist das Team hervorragend aufgestellt. Das gilt speziell für die Offensivlinie: Leuker hätte im Test in Bürstadt – immerhin auch Viertligist, wenn auch in der etwas schwächer einzuschätzenden Liga in Hessen – wohl keinen Fleck auf dem Trikot, wäre er nicht einige Male selbst gelaufen.