Corona-Pandemie : Krefeld meldet das 264. Todesopfer

Krefeld Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet der städtische Fachbereich Gesundheit. Damit gibt es nun 264 Tote.

(RP) Die Person wurde nach Angaben der Stadt rund 80 Jahre alt, lebte nicht im Heim, war schwer vorerkrankt und nicht ausreichend durch eine Impfung geschützt. Insgesamt 264 Personen sind in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.

382 neue Corona-Infektionen hat der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 21. April (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag, verzeichnet. Bisher sind dem Fachbereich insgesamt 60.638 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen werden 58.011 Personen gemeldet, am Vortag waren es 57.826 Personen. Als aktuell infiziert gelten 2.363 Personen, am Vortag waren es 2.167 Personen.