Grefrath : Pkw fährt auf Bagger auf – Auto fängt Feuer

Grefrath Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Wankumer Landstraße zwischen Grefrath und Vinkrath. Ein Pkw-Fahrer wurde aus seinem brennenden Auto befreit.

Es war eine dramatische Situation, und es ging um jede Minute. Dem Einsatz eines Baggerfahrers und weiterer Autofahrer ist es möglicherweise zu verdanken, dass ein 73-jähriger Straelener am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Wankumer Landstraße in Grefrath überlebt hat.

Um kurz nach 8 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. „Eingeklemmte Person in einem brennenden Fahrzeug“ lautete die Meldung. Als die Freiwillige Feuerwehr Grefrath mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften am Unfallort eintraf, hatte der Fahrer des in den Unfall verwickelten Baufahrzeugs – ein 46-jähriger Lobbericher – gemeinsam mit Zeugen den Fahrer des Personenwagens bereits aus dem Fahrzeug befreit. Das Auto stand da schon in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben des Sprechers der Grefrather Feuerwehr, Edmund Laschet, schwierig. Der Wagen verfügt über einen Gastank. Die Wehrleute ließen daher das Auto kontrolliert abbrennen.