Corona-Pademie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist gestiegen

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag 464 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Nach einer Hochrechnung des Kreises sind insgesamt 3881 Menschen akut infiziert (Vortag: 3806).

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 737,6 auf 742,6 (NRW: 701,9). In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden wie am Vortag 44 infizierte Patienten stationär behandelt, davon befinden sich drei (+2) auf der Intensivstation, einer wird beatmet (+/-0).