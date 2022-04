Kreis Viersen : Impfwilligkeit sinkt - Impfzentrum passt Öffnungszeiten ab Mai an

In einem Teil des ehemaligen Krankenhauses St. Cornelius in Viersen-Dülken ist das Impfzentrum des Kreises Viersen eingerichtet. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Das Impfzentrum in Viersen-Dülken öffnet ab Mai an drei Tagen in der Woche. An zwei Tagen fährt der Impfbus verschiedene Standorte im Kreisgebiet an.

Das Impfzentrum des Kreises Viersen im früheren Cornelius-Hospital an der Heesstraße in Viersen-Dülken bleibt weiterhin geöffnet – ab Mai allerdings mit reduzierten Öffnungszeiten. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag auf Anfrage mit.

Die Nachfrage nach einer Coronaschutzimpfung ist gesunken, seit Jahresbeginn wurden im Impfzentrum immer weniger Impfungen gezählt. So wurden im Januar dort an Personen ab zwölf Jahre insgesamt 8408 Impfungen verabreicht (davon 346 Erst-, 1028 Zweit- und 7034 Drittimpfungen), im Februar waren es insgesamt nur noch 2096 Impfungen (134 Erst-, 399 Zweit-, 1561 Dritt- und zwei Viertimpfungen), im März waren es insgesamt 1741 Impfungen (161 Erst-, 228 Zweit-, 696 Dritt- und 656 Viertimpfungen). Im April wurden bislang (Stand Donnerstag) 613 Personen ab zwölf Jahre dort geimpft (22 Erst-, 55 Zweit-, 177 Dritt- und 359 Viertimpfungen).

Bundesweit sei die Impfbereitschaft aktuell nicht da, so eine Sprecherin des Kreises, „aber wir wollen weiterhin ein niedrigschwelliges Impfangebot machen.“ Deshalb soll der Impfbus ab Mai mittwochs und freitags im Kreis unterwegs sein. Das Impfzentrum ist ab Mai dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 10 Uhr für Menschen ab zwölf Jahre, von 10.30 bis 12.30 Uhr für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

(biro)