Serie Vor 50 Jahren : Der Landtag beschließt die Neugliederung

Kreis Viersen Im Kreis Kempen-Krefeld wurden aus 26 Gemeinden acht leistungsstärkere Kommunen geschaffen.

Der ehemalige Oberkreisdirektor Rudolf H. Müller, eine wichtige Persönlichkeit in der vielschichtigen Neugliederungsdiskussion im Kreis, erinnert sich (Heimatbuch 2016): „Eine öffentliche Wasserversorgung war in den Großstädten selbstverständlich, aber in vielen Landgemeinden nicht vorhanden. Noch krasser waren die Unterschiede in der Abwasserbeseitigung. Toiletten mit Wasserspülung und Badezimmer waren in Landkreisen weithin nicht üblich. Gymnasien, Realschulen und Berufsschulen waren in Landkreisen so wenig vorhanden, dass viele begabte Kinder und Jugendliche keine praktische Möglichkeit zum Schulbesuch hatten, zumal der öffentliche Nahverkehr in den Kreisgebieten dem Vergleich mit dem öffentlichen Nahverkehr in Großstädten nicht standhalten konnte.“ Nur einige Beispiele von vielen der von Müller konstatierten Defizite.